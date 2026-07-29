Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

L’histoire des 3 mousquetaires racontée à 2 en 30mn AfAg Théârte

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Un spectacle qui, en gros, raconte l’histoire des Trois Mousquetaires mais à deux et en une demi-heure, ou un peu plus des fois.

En dire plus, ce serait gâcher des surprises, mais c’est vrai que certains passages sont bâclés. Les Trois Mousquetaires, Vingt ans après, Le Vicomte de Bragelonne, ça fait quand même près de trois mille pages. Alors avec rien, deux épées, une dague et des gueules de mousquetaires, et sur un rythme ébouriffant ponctué de combats époustouflants, les deux comédiens nous font revivre les duels virevoltants de D’Artagnan, la démesure d’Athos, la bonhomie de Porthos, l’esprit d’Aramis, la fausse candeur de Constance, et au vu de la pilosité des interprètes, toutes les scènes ne sont pas faciles à faire.

Tout public. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : L’histoire des 3 mousquetaires racontée à 2 en 30mn AfAg Théârte

L’événement L’histoire des 3 mousquetaires racontée à 2 en 30mn AfAg Théârte Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre