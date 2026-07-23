L’histoire du beau ver dodu À LA FOLIE THEATRE PARIS

Informations pratiques

Qui croque et

grignote sans s’arrêter ? C’est le ver de terre dans la forêt. Qui fait des

galeries et creuse sans répit ? C’est le beau ver dodu au gros appétit. Il

monte et descend toute la journée en évitant les dangers :

Le merle goulu, la

taupe trapue et même Petit Bonhomme qui voudrait bien l’attraper ! Mais pas

question de se faire dévorer, car c’est lui le super-héros du potager et il est

bien décidé à le montrer. Un spectacle plein de surprises, en musique et en

valises, pour s’émerveiller et découvrir la magie de la nature en famille !

Presse :

Lamuse : « Ce

conte, bien adapté aux petits, permettra à tous de s’initier aux joies du

jardin. »

Citizenkids : « Un

spectacle poétique, rythmé et interactif, mêlant marionnettes, musique et

surprises, à partager en famille. »

De la forêt au potager, Superverdodu est bien occupé ! Suis-le dans ses aventures et découvre l’ami du jardinier au son du violon et de l’accordéon.

Du samedi 05 septembre 2026 au dimanche 29 novembre 2026 :

samedi, dimanche

de 17h00 à 17h35

payant

Tarif plein : 16€

Tarif réduit (enfants, demandeurs d’emploi, famille nombreuse) : 12€

Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T20:00:00+02:00

fin : 2026-11-29T18:35:00+01:00

Date(s) : 2026-09-05T17:00:00+02:00_2026-09-05T17:35:00+02:00;2026-09-06T17:00:00+02:00_2026-09-06T17:35:00+02:00;2026-09-12T17:00:00+02:00_2026-09-12T17:35:00+02:00;2026-09-13T17:00:00+02:00_2026-09-13T17:35:00+02:00;2026-09-19T17:00:00+02:00_2026-09-19T17:35:00+02:00;2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T17:35:00+02:00;2026-09-26T17:00:00+02:00_2026-09-26T17:35:00+02:00;2026-09-27T17:00:00+02:00_2026-09-27T17:35:00+02:00;2026-10-03T17:00:00+02:00_2026-10-03T17:35:00+02:00;2026-10-04T17:00:00+02:00_2026-10-04T17:35:00+02:00;2026-10-10T17:00:00+02:00_2026-10-10T17:35:00+02:00;2026-10-11T17:00:00+02:00_2026-10-11T17:35:00+02:00;2026-10-17T17:00:00+02:00_2026-10-17T17:35:00+02:00;2026-10-18T17:00:00+02:00_2026-10-18T17:35:00+02:00;2026-10-24T17:00:00+02:00_2026-10-24T17:35:00+02:00;2026-10-25T17:00:00+02:00_2026-10-25T17:35:00+02:00;2026-10-31T17:00:00+02:00_2026-10-31T17:35:00+02:00;2026-11-01T17:00:00+02:00_2026-11-01T17:35:00+02:00;2026-11-07T17:00:00+02:00_2026-11-07T17:35:00+02:00;2026-11-08T17:00:00+02:00_2026-11-08T17:35:00+02:00;2026-11-14T17:00:00+02:00_2026-11-14T17:35:00+02:00;2026-11-15T17:00:00+02:00_2026-11-15T17:35:00+02:00;2026-11-21T17:00:00+02:00_2026-11-21T17:35:00+02:00;2026-11-22T17:00:00+02:00_2026-11-22T17:35:00+02:00;2026-11-28T17:00:00+02:00_2026-11-28T17:35:00+02:00;2026-11-29T17:00:00+02:00_2026-11-29T17:35:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

https://folietheatre.com/spectacles/lhistoire-du-beau-ver-dodu/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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