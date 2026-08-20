L’histoire du funéraire public à Lyon, Crématorium de Lyon, Lyon

Informations pratiques

L’histoire du funéraire public à Lyon 19 et 20 septembre Crématorium de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le Service Funéraire a accueilli cette année un étudiant pour retracer l’histoire du service public funéraire de la ville de Lyon qui démarre au lendemain de la révolution française.

A travers un travail minutieux au sein des archives de la ville, il a pu reconstituer les grandes étapes de la prise en charge des opérations de funérailles par la municipalité

C’est cette histoire passionnante qui s’étend sur deux siècles et qui raconte aussi l’évolution de la ville, des moeurs, de la médecine, de la relation à nos morts… que Vincent Alauzen viendra vous présenter ce jour-là.

Crématorium de Lyon 17 Rue Pierre Delore – 69008 LYON Lyon 69008 Le Grand Trou Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 61 70 37 https://crematorium-lyon.com/ Construit selon les plans de l’architecte Étienne Curny, le Crématorium de Lyon est mis en service en 1913, sans inauguration officielle, devenant le cinquième crématorium à être érigé sur le territoire national.

Implanté au sein du Cimetière Nouveau de la Guillotière, il est de style académique du début du XXe siècle avec son dôme, caractéristique propre à l’architecture italienne.

Ce monument, véritable patrimoine architectural et témoin de l’évolution de la crémation à Lyon, est inscrit à l’inventaire des bâtiments remarquables du XXe siècle. Tramway T2/T4 (arrêt Jet d’eau – Mendès France) | Bus 35 (arrêt Audibert Lavirotte) et C12 (arrêt Grand Trou) | Vélo : 4 stations vélo’v à proximité

Le Service Funéraire a accueilli cette année un étudiant pour retracer l’histoire du service public funéraire de la ville de Lyon qui démarre au lendemain de la révolution française.

©archives municipales ville de Lyon