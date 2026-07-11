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Béziers

L’HISTOIRE DU GARÇON QUI PARLAIT AUX ARBRES PAR LA COMPAGNIE OPÉRA VOYAGEURS

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09

Une ode à la nature où la musique de Schubert accompagne le voyage initiatique d’un enfant en quête de liberté.

Librement inspirée du chef-d’œuvre de Franz Schubert, cette création de Belinda Kunz invite à un voyage poétique et musical, sublimé par les images de Nicolas Bonnamy.

C’est l’histoire d’un petit garçon qui a grandi dans la solitude. Son refuge est la forêt, où il trouve auprès des animaux et de la nature la sérénité qui lui manque ailleurs. Puis, un jour de profond chagrin, le paysage se recouvre d’un épais manteau de neige. Alors, l’enfant prend la route…

Portée par la musique de Schubert, cette fable sensible évoque la solitude, mais aussi l’aventure, le courage et la liberté.

Depuis près de vingt ans, la compagnie Opéra Voyageur, sous la direction musicale de Jean-Dominique Burroni, pianiste et Chef de la Musique de Scène à l’Opéra de Paris, œuvre à faire sortir l’opéra et la musique classique de leurs lieux traditionnels afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.

Cette création est interprétée par Belinda Kunz, mezzo-soprano, chanteuse et comédienne, accompagnée de Jean-Marc Zvellenreuther à la guitare. .

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : L’HISTOIRE DU GARÇON QUI PARLAIT AUX ARBRES PAR LA COMPAGNIE OPÉRA VOYAGEURS

An ode to nature in which Schubert’s music accompanies a child’s journey of self-discovery in search of freedom.

L’événement L’HISTOIRE DU GARÇON QUI PARLAIT AUX ARBRES PAR LA COMPAGNIE OPÉRA VOYAGEURS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34