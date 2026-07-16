L’histoire du gardien du Beffroi, Pays Thionvillois Tourisme, Thionville

Informations pratiques

L’histoire du gardien du Beffroi Dimanche 20 septembre, 14h30 Pays Thionvillois Tourisme Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir Thionville sous un nouveau jour avec notre visite théâtralisée unique, menée par le charismatique gardien du beffroi. Héritier d’une longue lignée de gardiens, il vous fera revivre l’histoire fascinante du beffroi à travers des anecdotes captivantes transmises de père en fils.

Plongez dans le passé et apprenez comment ils ont veillé sur la ville, préservé ses secrets et assisté aux grands événements qui ont façonné Thionville.

Pays Thionvillois Tourisme 31 place Anne Grommerch, 57125 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 53 33 18 https://www.thionvilletourisme.fr https://www.facebook.com/PaysThionvilloisTourisme Le Pays Thionvillois, au nord de la Moselle dans le Grand Est, se situe à seulement 30 km du Luxembourg et de l’Allemagne. Ce territoire de frontières est marqué par une riche histoire, façonnée par la présence de la Moselle, dont les méandres dessinent une vallée où s’accrochent vignobles et villages. Les châteaux veillent paisiblement sur les frontières, tandis que le sous-sol abrite les traces d’un passé industriel et minier. Le patrimoine militaire côtoie édifices religieux, musées et ruelles anciennes où résonne encore l’écho des siècles. Forêts, plateaux et sentiers aménagés complètent ce paysage vivant, à découvrir à pied ou à vélo. L’Office de Tourisme de Thionville vous invite à explorer ce territoire aux multiples visages, entre mémoire, nature et culture.

Venez découvrir Thionville sous un nouveau jour avec notre visite théâtralisée unique, menée par le charismatique gardien du beffroi. Héritier d’une longue lignée de gardiens, il vous fera revivre du…

©Ville de Thionville