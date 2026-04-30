L’histoire du monde revue et corrigée Rodez
samedi 3 octobre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
L’histoire du monde revue et corrigée
37 avenue Tarayre Rodez Aveyron
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Par la Cie À travers la peau de l’autre
Un spectacle sur l’Histoire du Monde, vaste programme…
Oui, mais quelle Histoire d’abord ? Celle écrite par et pour les hommes ? Qui a dit que les femmes préhistoriques étaient cantonnées à la cueillette et à la maternité ? Que s’est-il passé en Chine pendant la Renaissance ? Comment une Dame a
t-elle pu libérer la cité de Carcassonne ?
Après “La Dernière Assemblée des Animaux ?”, la compagnie aveyronnaise “à Travers la Peau de l’Autre” continue son travail sur le théâtre immersif dans sa nouvelle création “L’Histoire du Monde revue et corrigée”, un spectacle qui s’interroge sur l’Histoire de l’être humain sous différents angles, dans divers lieux et principalement vue à travers des femmes puissantes qui ont changé l’histoire. .
37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr
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English :
By the %C0 Company, *Through the Skin of the Other*
L’événement L’histoire du monde revue et corrigée Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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