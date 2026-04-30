Informations pratiques

Rodez

L’histoire du monde revue et corrigée

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Par la Cie À travers la peau de l’autre

Un spectacle sur l’Histoire du Monde, vaste programme…

Oui, mais quelle Histoire d’abord ? Celle écrite par et pour les hommes ? Qui a dit que les femmes préhistoriques étaient cantonnées à la cueillette et à la maternité ? Que s’est-il passé en Chine pendant la Renaissance ? Comment une Dame a

t-elle pu libérer la cité de Carcassonne ?

Après “La Dernière Assemblée des Animaux ?”, la compagnie aveyronnaise “à Travers la Peau de l’Autre” continue son travail sur le théâtre immersif dans sa nouvelle création “L’Histoire du Monde revue et corrigée”, un spectacle qui s’interroge sur l’Histoire de l’être humain sous différents angles, dans divers lieux et principalement vue à travers des femmes puissantes qui ont changé l’histoire. .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

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English :

By the %C0 Company, *Through the Skin of the Other*

L’événement L’histoire du monde revue et corrigée Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)