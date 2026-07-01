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 » L’histoire du quartier Est d’Orleans racontée par les photos de familles », Complexe Sportif et Musical L’ Argonaute, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Complexe Sportif et Musical L' Argonaute · Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Complexe Sportif et Musical L' Argonaute
Adresse
73 Boulevard Marie Stuart 45000 Orleans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret

 » L’histoire du quartier Est d’Orleans racontée par les photos de familles » 19 et 20 septembre Complexe Sportif et Musical L’ Argonaute Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition photographique
« L’histoire du quartier Est à travers les photos de famille »

Complexe Sportif et Musical L’ Argonaute 73 Boulevard Marie Stuart 45000 Orleans Orléans 45000 Argonne Loiret Centre-Val de Loire Tram B arrêt Grand Villiers
Exposition photographique

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