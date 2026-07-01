 » L’histoire du quartier Est d’Orleans racontée par les photos de familles », Complexe Sportif et Musical L’ Argonaute, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Complexe Sportif et Musical L' Argonaute · Orléans

Informations pratiques

» L’histoire du quartier Est d’Orleans racontée par les photos de familles » 19 et 20 septembre Complexe Sportif et Musical L’ Argonaute Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition photographique

« L’histoire du quartier Est à travers les photos de famille »

Complexe Sportif et Musical L’ Argonaute 73 Boulevard Marie Stuart 45000 Orleans Orléans 45000 Argonne Loiret Centre-Val de Loire Tram B arrêt Grand Villiers

Exposition photographique