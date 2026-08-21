L’histoire funéraire lyonnaise, Crématorium de Lyon, Lyon

Informations pratiques

L’histoire funéraire lyonnaise 19 et 20 septembre Crématorium de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Parmi les plus anciens de France, le Crématorium de Lyon ouvre ses portes en 1913, à la suite de la loi novatrice de 1887 autorisant la crémation.

La décision avant-gardiste de construire, en 1907, un crématorium dans le nouveau cimetière de La Guillotière, est prise par Édouard Herriot, alors récemment élu maire de Lyon. Celui-ci reprend à son compte une idée de l’hygiéniste Victor Augagneur, son prédécesseur à la tête de la ville.

C’est l’architecte lyonnais Étienne Curny qui est à l’origine des plans du Crématorium. Il a imaginé le dôme couvert d’ardoises et surmonté d’un lanternon d’inspiration italienne, ainsi que les élévations monumentales et les fines sculptures. Le bâtiment est reconnu aujourd’hui pour son architecture contemporaine remarquable.

En 2025 le dôme et les extérieurs ont été entièrement rénovés. Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de redécouvrir ce joyau architectural lyonnais. Vous serez accueilli par le Service Funéraire qui gère cet équipement et qui vous contera son histoire.

Crématorium de Lyon 17 Rue Pierre Delore – 69008 LYON Lyon 69008 Le Grand Trou Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 61 70 37 https://crematorium-lyon.com/ Construit selon les plans de l’architecte Étienne Curny, le Crématorium de Lyon est mis en service en 1913, sans inauguration officielle, devenant le cinquième crématorium à être érigé sur le territoire national.

Implanté au sein du Cimetière Nouveau de la Guillotière, il est de style académique du début du XXe siècle avec son dôme, caractéristique propre à l’architecture italienne.

Ce monument, véritable patrimoine architectural et témoin de l’évolution de la crémation à Lyon, est inscrit à l’inventaire des bâtiments remarquables du XXe siècle. Tramway T2/T4 (arrêt Jet d’eau – Mendès France) | Bus 35 (arrêt Audibert Lavirotte) et C12 (arrêt Grand Trou) | Vélo : 4 stations vélo’v à proximité

Parmi les plus anciens de France, le Crématorium de Lyon ouvre ses portes en 1913, à la suite de la loi novatrice de 1887 autorisant la crémation.

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