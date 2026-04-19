L’Histoire pour combattre les préjugés antisémites Mémorial de la Shoah Paris

Après 1945, l’antisémitisme proclamé et véhément n’a plus eu droit de cité. Néanmoins, un antisémitisme insidieux a perduré et se traduit encore aujourd’hui par des passages à l’acte. Or ces actes reposent souvent sur des préjugés, voire sur de véritables croyances antisémites.

L’ouvrage de Lisa Vapné et Pierre Savy a pour ambition de les comprendre pour mieux les décrypter et donc les combattre. Chacun des préjugés est abordé dans son historicité, sa diffusion dans les sources et son éventuelle perpétuation sur la longue durée. Ces préjugés sont également rapprochés des croyances concernant d’autres populations minoritaires ou « racisées » et figures ostracisées au cours des siècles.

En présence des auteurs.

En conversation avec Aïda N’Diaye, enseignante et philosophe.

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À l’occasion de la parution de Brève histoire des croyances et préjugés antisémites de Pierre Savy et Lisa Vapné, Seuil, 2026.

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h30 à 21h00

payant

Tarif: 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:30:00+02:00_2026-05-20T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/lhistoire-pour-combattre-les-prejuges-antisemites +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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