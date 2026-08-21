L’histoire sous toutes les coutures, du 18e au 21e siècle, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
vendredi 16 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
L’histoire sous toutes les coutures, du 18e au 21e siècle Vendredi 16 octobre, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde
Sans réservation, dans la limite des places disponibles Coût d’entrée du musée + 5 € (gratuit Carte jeune)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T12:15:00+02:00 – 2026-10-16T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T12:15:00+02:00 – 2026-10-16T13:00:00+02:00
Que diriez-vous d’un peu de lèche vitrine… au musée d’Aquitaine ?
Commençons au 18e siècle avec une étoffe bleu indigo à exhiber lors d’une sortie mondaine au Grand-Théâtre. Puis, parlons chiffon, parlons Révolution avec les sans culottes et le bonnet phrygien toujours aussi emblématique depuis les J.O de Paris. Craquons sur des éventails à s’offrir dans les Nouvelles Galeries ou encore une pelisse des Landes, si chère à Félix Arnaudin, à assortir d’une indémodable paire d’espadrilles.
Venez découvrir ces vêtements et accessoires mais aussi l’Histoire dont ils témoignent.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/484
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/484 »}]
visite_commentee
Affiche, Grands magasins des nouvelles galerie, ville de Bordeaux vers 1890, lithographie, Inv. 96.30.1. Collection musée d’Aquitaine. © Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux
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