« L’homme de Néandertal : évolution, environnement et comportement », Grotte du Lazaret, Nice
dimanche 20 septembre 2026 · Grotte du Lazaret · Nice
Informations pratiques
« L’homme de Néandertal : évolution, environnement et comportement » Dimanche 20 septembre, 14h30 Grotte du Lazaret Alpes-Maritimes
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Conférence animée par Emmanuel Desclaux, archéologue départemental, responsable du laboratoire de préhistoire du Lazaret
Grotte du Lazaret 33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489043600 [{« type »: « link », « value »: « https://www.mesdemarches06.fr »}]
Conférence animée par Emmanuel Desclaux, archéologue départemental, responsable du laboratoire de préhistoire du Lazaret
©grotte du Lazaret
À voir aussi à Nice (Alpes-Maritimes)
- International D-Amino Acid Research Conference (IDAR) Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château Nice 23 août 2026
- Haute Route Alpes Nice 23 août 2026
- Regards Croisette. Cannes : 80 ans de cinéma, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice 1 septembre 2026
- 15ème Cours Saint-Paul sur les cancers de la prostate et de la vessie 2026 Hôtel Sheraton Nice 2 septembre 2026
- Congrès national de la FNCDG Port de Nice Nice 8 septembre 2026