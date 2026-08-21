« L’homme de Néandertal : évolution, environnement et comportement », Grotte du Lazaret, Nice

Informations pratiques

« L’homme de Néandertal : évolution, environnement et comportement » Dimanche 20 septembre, 14h30 Grotte du Lazaret Alpes-Maritimes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Conférence animée par Emmanuel Desclaux, archéologue départemental, responsable du laboratoire de préhistoire du Lazaret

Grotte du Lazaret 33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489043600 [{« type »: « link », « value »: « https://www.mesdemarches06.fr »}]

Conférence animée par Emmanuel Desclaux, archéologue départemental, responsable du laboratoire de préhistoire du Lazaret

©grotte du Lazaret