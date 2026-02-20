L’homme qui plantait des arbres Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

L’homme qui plantait des arbres

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Dimanche 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

La compagnie L’Autre Scène partage avec le public L’homme qui plantait des arbres, fable écologique écrite par Jean Giono, avec un travail de mise en scène sensible et poétique qui s’attache à l’aspect sonore et olfactif de l’oeuvre, plongeant les spectateurs dans l’obscurité pendant ce spectacle de 45 minutes.Mise en scène Sylvain Knecht

Avec Sylvain Knecht et Anne Weinberg

Son Jean-Luc L’Hôte

Sur inscriptionTout public

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

English :

The L’Autre Scène company shares Jean Giono’s ecological fable, L’homme qui plantait des arbres, with a sensitive and poetic staging that focuses on the sound and olfactory aspects of the work, plunging the audience into darkness during this 45-minute show.Director: Sylvain Knecht

Starring Sylvain Knecht and Anne Weinberg

Sound: Jean-Luc L’Hôte

Please register

