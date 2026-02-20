L’homme qui plantait des arbres Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

L'homme qui plantait des arbres

L’homme qui plantait des arbres Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz dimanche 15 mars 2026.

L’homme qui plantait des arbres

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 16:00:00
fin : 2026-03-15

Date(s) :
2026-03-15

La compagnie L’Autre Scène partage avec le public L’homme qui plantait des arbres, fable écologique écrite par Jean Giono, avec un travail de mise en scène sensible et poétique qui s’attache à l’aspect sonore et olfactif de l’oeuvre, plongeant les spectateurs dans l’obscurité pendant ce spectacle de 45 minutes.Mise en scène Sylvain Knecht
Avec Sylvain Knecht et Anne Weinberg
Son Jean-Luc L’Hôte

Sur inscriptionTout public
0  .

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est   servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The L’Autre Scène company shares Jean Giono’s ecological fable, L’homme qui plantait des arbres, with a sensitive and poetic staging that focuses on the sound and olfactory aspects of the work, plunging the audience into darkness during this 45-minute show.Director: Sylvain Knecht
Starring Sylvain Knecht and Anne Weinberg
Sound: Jean-Luc L’Hôte

Please register

L’événement L’homme qui plantait des arbres Metz a été mis à jour le 2026-02-20 par AGENCE INSPIRE METZ