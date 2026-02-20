L’homme qui plantait des arbres Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz
L’homme qui plantait des arbres Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz dimanche 15 mars 2026.
L’homme qui plantait des arbres
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 16:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
La compagnie L’Autre Scène partage avec le public L’homme qui plantait des arbres, fable écologique écrite par Jean Giono, avec un travail de mise en scène sensible et poétique qui s’attache à l’aspect sonore et olfactif de l’oeuvre, plongeant les spectateurs dans l’obscurité pendant ce spectacle de 45 minutes.Mise en scène Sylvain Knecht
Avec Sylvain Knecht et Anne Weinberg
Son Jean-Luc L’Hôte
Sur inscriptionTout public
0 .
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The L’Autre Scène company shares Jean Giono’s ecological fable, L’homme qui plantait des arbres, with a sensitive and poetic staging that focuses on the sound and olfactory aspects of the work, plunging the audience into darkness during this 45-minute show.Director: Sylvain Knecht
Starring Sylvain Knecht and Anne Weinberg
Sound: Jean-Luc L’Hôte
Please register
L’événement L’homme qui plantait des arbres Metz a été mis à jour le 2026-02-20 par AGENCE INSPIRE METZ