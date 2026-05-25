L’horlogerie au temps des Lumières Musée des arts et métiers Paris
L’horlogerie au temps des Lumières Musée des arts et métiers Paris vendredi 12 juin 2026.
L’horlogerie au temps des Lumières Musée des arts et métiers Paris Vendredi 12 juin, 19h00 Gratuit, dans la limite des places disponibles
L’horlogerie au temps des Lumières au Musée des arts et métiers
Conférences et débats
Vendredi 12 juin
19h (45 min)
À partir de 16 ans
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Réservation par mail obligatoire à l’adresse : [musee-doc@cnam.fr](mailto:musee-doc@cnam.fr)
Au XVIIIe siècle, l’Europe bouillonne d’idées nouvelles et d’inventions audacieuses. Portées par les progrès des sciences et des techniques, les élites se passionnent pour la mécanique horlogère, devenue symbole de précision et de modernité. L’historienne Marie-Agnès Dequidt, docteure en histoire moderne et autrice, vous transporte au cœur de cette histoire fascinante, dans les rouages d’un siècle profondément transformé par les Lumières.
Marie-Agnès Dequidt
Marie-Agnès Dequidt est docteur en histoire moderne (UPEC, université de Paris Est Créteil). Sa thèse intitulée « Temps et société : les horlogers parisiens, 1750-1850 » sous la direction de Mireille Touzery a été récompensée du prix des éditions du CTHS, du 1er prix ex-aequo du Conseil général du Val de Marne et du 1er prix du PRES Paris-Est. Elle est également l’autrice du livre Horlogers des Lumières. Temps et société à Paris au XVIIIe siècle (Éditions du CTHS, 2014) et est ingénieure en électronique et titulaire d’une maîtrise d’anglais.
Rendez-vous au 1er étage au Centre de documentation du musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-12T19:45:00.000+02:00
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https://www.arts-et-metiers.net/musee/lhorlogerie-au-temps-des-lumieres
Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris
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