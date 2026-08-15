L’HORS-PRÉSENCE THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

L’HORS-PRÉSENCE

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 19:30:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-13 2027-03-14 2027-03-16

Dans une maison à la lisière d’une forêt, une jeune femme gravement malade reçoit ses proches pour organiser ses derniers jours.

Souhaitant partir entourée des siens, elle leur a indiqué les traitements à lui administrer. Mais une fois les consignes données, rien ne se passe comme prévu. Tandis que ses volontés deviennent de plus en plus floues et insaisissables, chacun tente, à sa manière, de la préserver, jusqu’au moment où tout vacille. Écrit et mis en scène par Tiphaine Raffier, ce huis clos haletant nous entraîne au cœur d’une famille en crise dont les membres s’efforcent de garder le contrôle à l’approche de la mort. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

In a house on the edge of a forest, a young woman who is seriously ill is gathering her loved ones to make arrangements for her final days.

L’événement L’HORS-PRÉSENCE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE