L’HORS-PRÉSENCE THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse
samedi 13 mars 2027 · THÉÂTRE DE LA CITÉ · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
L’HORS-PRÉSENCE
THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 27 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 19:30:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-13 2027-03-14 2027-03-16
Dans une maison à la lisière d’une forêt, une jeune femme gravement malade reçoit ses proches pour organiser ses derniers jours.
Souhaitant partir entourée des siens, elle leur a indiqué les traitements à lui administrer. Mais une fois les consignes données, rien ne se passe comme prévu. Tandis que ses volontés deviennent de plus en plus floues et insaisissables, chacun tente, à sa manière, de la préserver, jusqu’au moment où tout vacille. Écrit et mis en scène par Tiphaine Raffier, ce huis clos haletant nous entraîne au cœur d’une famille en crise dont les membres s’efforcent de garder le contrôle à l’approche de la mort. 15 .
THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
In a house on the edge of a forest, a young woman who is seriously ill is gathering her loved ones to make arrangements for her final days.
L’événement L’HORS-PRÉSENCE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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