L’Hôtel de Région Grand Est à la tombée de la nuit, grand et petit séminaires de Châlons-en-Champagne, Hôtel de Région (ancien grand séminaire), Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

L’Hôtel de Région Grand Est à la tombée de la nuit, grand et petit séminaires de Châlons-en-Champagne Samedi 19 septembre, 20h30 Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Découvrez l’Hôtel de Région comme vous ne l’avez jamais vu. Attendez la tombée de la nuit pour poser un regard nouveau sur l’architecture de ces édifices du début du XXème siècle et les découvrir autrement.

Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 70 85 94 http://www.grandest.fr https://twitter.com/regiongrandest;https://www.facebook.com/regiongrandest;https://www.instagram.com/laregiongrandest/;https://www.pinterest.fr/laregiongrandest Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l’ancien grand séminaire dédié à la Sainte-Croix, voulu par Monseigneur Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d’égale hauteur, il présente des façades en pierres de taille percées de fenêtres en plein-cintre ou d’arcades en rez-de-chaussée, enrichies d’une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par Georges Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l’ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d’assemblée ornée d’une originale composition d’Olivier Debré.

Découvrez l’Hôtel de Région comme vous ne l’avez jamais vu. Attendez la tombée de la nuit pour poser un regard nouveau sur l’architecture de ces édifices du début du XXème siècle et les découvrir…

©Région Grand Est