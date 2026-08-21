L’hôtel de ville de Valence, Théâtre de la Ville de Valence, Valence

Informations pratiques

L’hôtel de ville de Valence Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Théâtre de la Ville de Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cette visite offre une plongée dans l’élégance de l’architecture éclectique caractéristique du XIXᵉ siècle.

L’hôtel de ville de Valence est un magnifique exemple de « palais républicain » de la IIIᵉ République. Admirez l’escalier monumental, la salle des mariages et la salle des délibérations, ornés de leurs somptueux décors d’origine : peintures murales, mosaïques et plafonds peints.

Aujourd’hui protégé au titre de Monument historique, ses trésors vous émerveilleront. Venez (re)découvrir toute leur richesse !

Théâtre de la Ville de Valence Place de la Liberté, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://theatre.valence.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}] Théâtre traité dans un style néoclassique très sobre caractéristique des salles de spectacles de la première moitié du XIXe siècle. Salle à l’italienne réalisée à la fin du XIXe siècle et réhabilitée entre 1995 et 2001 pour une mise en conformité et adaptation aux exigences nouvelles.

Cette visite offre une plongée dans l’élégance de l’architecture éclectique caractéristique du XIXᵉ siècle.

©Eric Caillet