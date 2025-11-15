L’Hôtel de Ville en Lumières Place Foch Alençon
L’Hôtel de Ville en Lumières Place Foch Alençon vendredi 29 mai 2026.
L’Hôtel de Ville en Lumières
Place Foch Hôtel de Ville Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:45:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
À l’occasion de cet événement, l’Hôtel de Ville se parera de ses plus belles couleurs grâce à une mise en lumière dynamique. Une belle occasion de redécouvrir la façade de cet édifice emblématique. .
Place Foch Hôtel de Ville Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 00 communication@cu-alencon.fr
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English : L’Hôtel de Ville en Lumières
L’événement L’Hôtel de Ville en Lumières Alençon a été mis à jour le 2026-03-16 par Conseil départemental de l’Orne