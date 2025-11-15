L’Hôtel de Ville en Lumières Place Foch Alençon

L’Hôtel de Ville en Lumières

Place Foch Hôtel de Ville Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:45:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

À l’occasion de cet événement, l’Hôtel de Ville se parera de ses plus belles couleurs grâce à une mise en lumière dynamique. Une belle occasion de redécouvrir la façade de cet édifice emblématique. .

Place Foch Hôtel de Ville Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 00 communication@cu-alencon.fr

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English : L’Hôtel de Ville en Lumières

L’événement L’Hôtel de Ville en Lumières Alençon a été mis à jour le 2026-03-16 par Conseil départemental de l’Orne