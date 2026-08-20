L’hôtel du Département de Vaucluse ouvre ses portes, Hôtel du Département, Avignon

Informations pratiques

L’hôtel du Département de Vaucluse ouvre ses portes 19 et 20 septembre Hôtel du Département Vaucluse

Entrée libre. Visites à 13h30, à 14h30, à 15h30 et à 16h30. Durée 1 heure environ. Réservation conseillée au 04 90 16 14 78 ou direction.patrimoine@vaucluse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:25:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:25:00+02:00

Afin que chaque visiteur puisse mieux connaître l’histoire de l’Hôtel Desmarets de Montdevergues, l’Institution départementale et les missions qu’elle porte, des visites guidées de l’hémicycle par Catherine Feuillas, guide conférencière, sont proposées. En complément, une exposition sur l’histoire de l’Hôtel du Département est visible.

Construit à partir de 1710 par l’architecte François II Franque et son fils Jean-Baptiste, l’hôtel Desmarets de Montdevergues est classé au titre des monuments historiques depuis 1932.

La collectivité départementale y est installée depuis 1876 et, aujourd’hui encore, c’est là que siègent et délibèrent les conseillers départementaux.

Hôtel du Département Place Viala 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 16 15 00 http://vaucluse.fr/ https://www.facebook.com/departementvaucluse/ Hôtel du Département de Vaucluse

Pendant les Journées du patrimoine, entrez dans l’hémicycle, exceptionnellement ouvert pour l’occasion !

© Dominique Bottani