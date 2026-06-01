L’HUMANITÉ TOUT ÇA TOUT ÇA lieu-dit Monde Aurignac

Aurignac

L’HUMANITÉ TOUT ÇA TOUT ÇA

lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une invitation à une restitution publique de la nouvelle création de la compagnie Kaktus, de Mustapha Kharmoudi, autour de la question de l’exil, suivi du vernissage d’une exposition avec les diverses réalisations avec les élèves du collège E P Vayssié, de l’école J Prévert, le Prahda et l’IME.

une petite fille et sa mère fuient la guerre et traversent clandestinement la frontière pour arriver en France. Nous les suivons dans leur périple, à la merci d’un quotidien fait de désillusions et de souffrances. Le récit nous est livré à travers la voix de la petite fille qui décrit par des mots simples, maladroits et sans métaphore la dureté du monde qu’elle affronte avec une mère désemparée.

En marge de la création de leur spectacle, la cie Kaktus propose un partage du texte de Mustapha Kharmoudi à travers une lecture en musique. Un moment d’intimité et de poésie autour de mots qui parlent d’exil et de déracinement. Un temps de partage autour d’un thème sensible et universel qui appelle à la mémoire de nos propres cheminements.

Durée 1h

Dès 13 ans

Accessibilité PMR Personnes handicap moteur accompagnés Personnes handicap mental, cognitif et psychique. .

lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An invitation to a public performance of Mustapha Kharmoudi?s new creation by the Kaktus company, based on the question of exile, followed by the opening of an exhibition featuring the various creations created with students from collège E P Vayssié, école J Prévert, le Prahda and l?IME.

L’événement L’HUMANITÉ TOUT ÇA TOUT ÇA Aurignac a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE