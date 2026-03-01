L’Hymne à l’amour Bar associatif des Deux Rivières Morlaix

L’Hymne à l’amour

Bar associatif des Deux Rivières 1 Place de la Madeleine Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Cette histoire, c’est peut-être celle d’une rencontre ; celle de deux artistes singulières venues de la chanson francophone Clara Sanchez et Louise O’sman. Elles composent, écrivent et chantent en français accompagnées de ce qui les reliera d’un bout à l’autre du souffle, au-delà de leur différence de genre ou de caractères l’accordéon.

Clara et Louise sont à la fois une et deux. Elles chantent et jouent avec une coordination détonante tout en étant singulièrement différentes.

C’est en novembre 2023 que le Festival Bernard Dimey concrétisera la rencontre par une commande un spectacle autour d’Édith Piaf. L’Hymne à l’amour est né.

L’Hymne à l’amour c’est l’interprétation d’un répertoire revisité à la lumière du jour.

L’intensité de la vie d’Édith Piaf racontée par deux artistes de notre temps avec leurs doutes et leurs interrogations, leur désir et leur courage, leur regard porté sur hier et aujourd’hui.

Du moineau au monument, il y a la vie d’éternelle amoureuse et l’amour d’Édith résonne passionnément avec celui des deux interprètes.

Entre souffles et soufflets et au travers des chansons de Piaf arrangées pour deux voix et deux accordéons, l’Hymne à l’amour est un spectacle plein de tendresse et de sensibilité . .

Bar associatif des Deux Rivières 1 Place de la Madeleine Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 16 34 36 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Hymne à l’amour

L’événement L’Hymne à l’amour Morlaix a été mis à jour le 2026-03-04 par OT BAIE DE MORLAIX