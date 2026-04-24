Arles

Li Mireieto

Dimanche 13 décembre 2026 à partir de 16h30. Début de la manifestation devant la salle des fêtes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 16:30:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Chaque année à l’issue de la cérémonie de prise de coiffe, en présence de la Reine d’Arles et de ses Demoiselles d’Honneur, les petites filles âgées de 7 à 10 ans Les Mireieto traversent la ville

Après la cérémonie de prise de coiffe, retrouvez les Mireieto pour le passo carriero. Suivez les avec leurs parrains, marraines, les musiciens de tradition…(Seul le passo-carriero est ouvert au public)

Le parcours 16h30 Départ devant la salle des fêtes, ensuite place Wilson, Museon Arlaten, réception par le maire d’Arles,

salle des Fêtes, église Saint-Trophime .

Début de la manifestation devant la salle des fêtes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 47 00 festivarles@clubinternet.fr

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English :

Every year, at the end of the headdress ceremony, in the presence of the Queen of Arles and her Demoiselles d’Honneur, the little girls aged 7 to 10 Les Mireieto parade through the town.

L’événement Li Mireieto Arles a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme d’Arles