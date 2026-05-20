L’IA dans le nouveau monde de la Pathologie Thoracique Hôtel Le Saint-Paul Nice
L’IA dans le nouveau monde de la Pathologie Thoracique Hôtel Le Saint-Paul Nice mardi 6 octobre 2026.
Nice
L’IA dans le nouveau monde de la Pathologie Thoracique
Hôtel Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-06
Congrès international d’excellence dédié à l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) en pathologie thoracique.
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Hôtel Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : AI in the next world of Thoracic Pathology
International congress of excellence dedicated to the integration of artificial intelligence (AI) in thoracic pathology.
L’événement L’IA dans le nouveau monde de la Pathologie Thoracique Nice a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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