LIBERTÉ Limoux

LIBERTÉ

32 Promenade du Tivoli Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Dans le cadre du Printemps de poètes 2026 avec le thème national la liberté. Force vive et déployé la Compagnie de l’autre côté du miroir présente son spectacle très original de poésie, danse et musique .

Réservation obligatoire

.

32 Promenade du Tivoli Limoux 11300 Aude Occitanie +33 9 63 68 34 54 musee.petiet@orange.fr

English :

As part of Printemps de poètes 2026, with the national theme freedom. Force vive et déployé , the Compagnie de l?autre côté du miroir presents its highly original show of poetry, dance and music.

Reservations required

