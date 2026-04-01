Librairie Nouvelles Impressions Rencontre avec Aurélie Valognes Nouvelles Impressions Dinard
Librairie Nouvelles Impressions Rencontre avec Aurélie Valognes Nouvelles Impressions Dinard samedi 11 avril 2026.
Dinard
Librairie Nouvelles Impressions Rencontre avec Aurélie Valognes
Nouvelles Impressions 42, rue Levavasseur Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Venez rencontrer Aurélie Valognes, auteure du livre l’Émerveillement , à la librairie Nouvelles Impressions. .
Nouvelles Impressions 42, rue Levavasseur Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 15 95
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English :
L’événement Librairie Nouvelles Impressions Rencontre avec Aurélie Valognes Dinard a été mis à jour le 2026-04-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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