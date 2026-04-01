Librairie Nouvelles Impressions Rencontre avec Aurélie Valognes Nouvelles Impressions Dinard

Dinard

Librairie Nouvelles Impressions Rencontre avec Aurélie Valognes

Nouvelles Impressions 42, rue Levavasseur Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez rencontrer Aurélie Valognes, auteure du livre l’Émerveillement , à la librairie Nouvelles Impressions. .

Nouvelles Impressions 42, rue Levavasseur Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 15 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Librairie Nouvelles Impressions Rencontre avec Aurélie Valognes Dinard a été mis à jour le 2026-04-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme