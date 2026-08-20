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Libre de Toutes Peurs !, Théâtre des Chartrons, Bordeaux

jeudi 17 septembre 2026 · Théâtre des Chartrons · Bordeaux

Libre de Toutes Peurs !, Théâtre des Chartrons, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Théâtre des Chartrons
Adresse
170 cours du medoc 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
A partir de 17€

Libre de Toutes Peurs ! Jeudi 17 septembre, 20h30 Théâtre des Chartrons Gironde

A partir de 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00

Libre de toutes peurs ! 
Mise en scène Nicolas Fuchs
avec Ingrid da Ronch et Jean-Philiipe Lachaud
Bien plus qu’une simple pièce de théâtre, c’est une véritable expérience humaine où rire et apprentissage se rejoignent. À travers des sketchs, de la théorie et des exercices pratiques, vous découvrirez 15 clés pour mieux vous connaître, vous libérer des pensées polluantes et passer à l’action.
L’objectif est clair : Se libérer du stress, vous donner l’envie d’oser et de vivre vos rêves.
C’est un vrai moment de lâcher-prise, un boost de motivation qui laisse une empreinte positive bien au-delà de la représentation.
Osez atteindre votre plein potentiel !
Jeudi 17 septembre 2026 – 20h30
Jeudi 29 octobre 2026 – 20h30
Jeudi 26 novembre 2026 – 20h30
Jeudi 10 décembre 2026 – 20h30

Théâtre des Chartrons 170 cours du medoc 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.ingrid-da-ronch.com »}]
Un spectacle qui transformera votre vie.

Lysiane Brielle

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