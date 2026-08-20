Libre de Toutes Peurs !, Théâtre des Chartrons, Bordeaux
jeudi 17 septembre 2026 · Théâtre des Chartrons · Bordeaux
Informations pratiques
Libre de Toutes Peurs ! Jeudi 17 septembre, 20h30 Théâtre des Chartrons Gironde
A partir de 17€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00
Libre de toutes peurs !
Mise en scène Nicolas Fuchs
avec Ingrid da Ronch et Jean-Philiipe Lachaud
Bien plus qu’une simple pièce de théâtre, c’est une véritable expérience humaine où rire et apprentissage se rejoignent. À travers des sketchs, de la théorie et des exercices pratiques, vous découvrirez 15 clés pour mieux vous connaître, vous libérer des pensées polluantes et passer à l’action.
L’objectif est clair : Se libérer du stress, vous donner l’envie d’oser et de vivre vos rêves.
C’est un vrai moment de lâcher-prise, un boost de motivation qui laisse une empreinte positive bien au-delà de la représentation.
Osez atteindre votre plein potentiel !
Jeudi 17 septembre 2026 – 20h30
Jeudi 29 octobre 2026 – 20h30
Jeudi 26 novembre 2026 – 20h30
Jeudi 10 décembre 2026 – 20h30
Théâtre des Chartrons 170 cours du medoc 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.ingrid-da-ronch.com »}]
Un spectacle qui transformera votre vie.
Lysiane Brielle
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