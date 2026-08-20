Libre de Toutes Peurs !, Théâtre des Chartrons, Bordeaux

Informations pratiques

Libre de Toutes Peurs ! Jeudi 10 décembre, 20h30 Théâtre des Chartrons Gironde

A partir de 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00

Libre de toutes peurs !

Mise en scène Nicolas Fuchs

avec Ingrid da Ronch et Jean-Philiipe Lachaud

Bien plus qu’une simple pièce de théâtre, c’est une véritable expérience humaine où rire et apprentissage se rejoignent. À travers des sketchs, de la théorie et des exercices pratiques, vous découvrirez 15 clés pour mieux vous connaître, vous libérer des pensées polluantes et passer à l’action.

L’objectif est clair : Se libérer du stress, vous donner l’envie d’oser et de vivre vos rêves.

C’est un vrai moment de lâcher-prise, un boost de motivation qui laisse une empreinte positive bien au-delà de la représentation.

Osez atteindre votre plein potentiel !

Réservation : www.ingrid-da-ronch.com

Jeudi 29 octobre 2026 – 20h30

Jeudi 26 novembre 2026 – 20h30

Jeudi 10 décembre 2026 – 20h30

Théâtre des Chartrons 170 cours du medoc 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.ingrid-da-ronch.com »}] [{« link »: « http://www.ingrid-da-ronch.com »}]

Un spectacle qui transformera votre vie.

Lysiane Brielle