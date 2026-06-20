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Licornes et trompettes Jardin médiéval du musée de Cluny PARIS

Licornes et trompettes Jardin médiéval du musée de Cluny PARIS

Licornes et trompettes Jardin médiéval du musée de Cluny PARIS samedi 20 juin 2026.

Lieu : Jardin médiéval du musée de Cluny

Adresse : 24, rue du Sommerard

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre selon les places disponibles.</p>

À l’occasion de l’exposition « Licornes ! », la classe de trompette du Conservatoire municipal du 6e
arrondissement réunit l’ensemble de ses élèves, petits et grands, pour
un concert conçu en collaboration avec le musée de Cluny. Le programme
alternera interventions en petites formations et une création
collective inspirée de l’univers de la licorne.

Entre répertoire
ancien revisité et création contemporaine, les jeunes musiciens
proposeront une mise en valeur originale de la trompette et du lieu.

Venez écouter la classe de trompette du Conservatoire du 6e arrondissement lors de ce concert !
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit

Entrée libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00

Jardin médiéval du musée de Cluny 24, rue du Sommerard  75005 PARIS
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR


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