Licornes et trompettes Jardin médiéval du musée de Cluny PARIS samedi 20 juin 2026.

À l’occasion de l’exposition « Licornes ! », la classe de trompette du Conservatoire municipal du 6e

arrondissement réunit l’ensemble de ses élèves, petits et grands, pour

un concert conçu en collaboration avec le musée de Cluny. Le programme

alternera interventions en petites formations et une création

collective inspirée de l’univers de la licorne.

Entre répertoire

ancien revisité et création contemporaine, les jeunes musiciens

proposeront une mise en valeur originale de la trompette et du lieu.

Venez écouter la classe de trompette du Conservatoire du 6e arrondissement lors de ce concert !

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00

Jardin médiéval du musée de Cluny 24, rue du Sommerard 75005 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



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