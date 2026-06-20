Licornes et trompettes Jardin médiéval du musée de Cluny PARIS
Licornes et trompettes Jardin médiéval du musée de Cluny PARIS samedi 20 juin 2026.
À l’occasion de l’exposition « Licornes ! », la classe de trompette du Conservatoire municipal du 6e
arrondissement réunit l’ensemble de ses élèves, petits et grands, pour
un concert conçu en collaboration avec le musée de Cluny. Le programme
alternera interventions en petites formations et une création
collective inspirée de l’univers de la licorne.
Entre répertoire
ancien revisité et création contemporaine, les jeunes musiciens
proposeront une mise en valeur originale de la trompette et du lieu.
Venez écouter la classe de trompette du Conservatoire du 6e arrondissement lors de ce concert !
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Entrée libre selon les places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00
Jardin médiéval du musée de Cluny 24, rue du Sommerard 75005 PARIS
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR
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