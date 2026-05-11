Liens Médiathèque d’Argentan Argentan

Argentan

Liens

Médiathèque d’Argentan 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-06-06

Photographe professionnelle en Mayenne, Julie Crenn est équithérapeute de

formation. Passionnée d’image, elle a choisi d’unir la photographie et le monde

animal, présent dans sa vie depuis toujours.

Son travail met en lumière la relation humain-animal et interroge, avec

simplicité et sincérité, la place du vivant dans nos vies.

Son exposition Liens invite le public à se laisser captiver par ce qui nous unit aux

animaux, et à ressentir l’apaisement que procure leur présence dans nos quotidiens.

Exposition tout public, accès libre

Exposées sur les grilles du parc de la Médiathèque François-Mitterrand tout l’été. .

Médiathèque d’Argentan 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr

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English : Liens

L’événement Liens Argentan a été mis à jour le 2026-05-07 par Terres d’Argentan Intercom