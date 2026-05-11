Liens Médiathèque d’Argentan Argentan
Liens Médiathèque d’Argentan Argentan samedi 6 juin 2026.
Argentan
Liens
Médiathèque d’Argentan 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-06-06
Photographe professionnelle en Mayenne, Julie Crenn est équithérapeute de
formation. Passionnée d’image, elle a choisi d’unir la photographie et le monde
animal, présent dans sa vie depuis toujours.
Son travail met en lumière la relation humain-animal et interroge, avec
simplicité et sincérité, la place du vivant dans nos vies.
Son exposition Liens invite le public à se laisser captiver par ce qui nous unit aux
animaux, et à ressentir l’apaisement que procure leur présence dans nos quotidiens.
Exposition tout public, accès libre
Exposées sur les grilles du parc de la Médiathèque François-Mitterrand tout l’été. .
Médiathèque d’Argentan 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr
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English : Liens
L’événement Liens Argentan a été mis à jour le 2026-05-07 par Terres d’Argentan Intercom
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