Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Liens Médiathèque d’Argentan Argentan

Liens Médiathèque d’Argentan Argentan samedi 6 juin 2026.

Lieu : Médiathèque d'Argentan

Adresse : 1-3 rue des Rédemptoristes

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif :

Argentan

Liens

Médiathèque d’Argentan 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-06-06

Photographe professionnelle en Mayenne, Julie Crenn est équithérapeute de
formation. Passionnée d’image, elle a choisi d’unir la photographie et le monde
animal, présent dans sa vie depuis toujours.
Son travail met en lumière la relation humain-animal et interroge, avec
simplicité et sincérité, la place du vivant dans nos vies.

Son exposition Liens invite le public à se laisser captiver par ce qui nous unit aux
animaux, et à ressentir l’apaisement que procure leur présence dans nos quotidiens.

Exposition tout public, accès libre

Exposées sur les grilles du parc de la Médiathèque François-Mitterrand tout l’été.   .

Médiathèque d’Argentan 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50  adherent-mediatheque@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Liens

L’événement Liens Argentan a été mis à jour le 2026-05-07 par Terres d’Argentan Intercom

À voir aussi à Argentan (Orne)