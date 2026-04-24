Liens Exposition photgraphique de Julie Crenn Argentan

Argentan

Liens Exposition photgraphique de Julie Crenn

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-06-06

Rencontre et découverte de l’exposition avec Julie Crenn, Samedi 6 juin à 15h

Les animaux font de plus en plus partie de nos vies, ou, tout du moins, nous assumons de plus en plus notre attachement pour eux. Membres à part entière de la famille, compagnons de tous les jours, confidents, ils endossent beaucoup de casquettes et sont d’un grand soutien à chaque instant.

Grâce à ce lien qu’ils entretiennent avec nous, grâce à leur instinct et leur sensibilité, ils peuvent être encore plus qu’un soutien. Dans la médiation animale, l’animal vient panser les blessures profondes, il sert de béquille à qui en a besoin, il parle avec ceux qui n’ont pas la parole, il accompagne, il donne vie.

Julie Crenn a toujours été sensible au monde animal. Les animaux ont toujours fait partie de sa vie et ont toujours occupé une grande place. Que ce soient mes animaux de compagnie, les animaux sauvages ou les animaux de ferme. Elle pouvait passer des heures à les observer, c’est avec eux qu’ elle se sentait le mieux, à sa place. Et plus particulièrement encore avec les chevaux.

Au fil des ans et des rencontres, les choix de métier ce sont dessinés à travers l’équithérapie qu’elle a pratiqué plusieurs années, en Belgique et en France. Elle a alors prit conscience de l’impact énorme que peuvent avoir les animaux sur l’humain.

Et aujourd’hui, c’est à travers ses photos qu’elle essaie de montrer l’imperceptible. Ce lien si intense et subtil en même temps qui se crée lorsqu’un humain rencontre un animal.

Bienvenue dans cette exposition Liens qui vous transportera dans une bulle de douceur. .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr

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English : Liens Exposition photgraphique de Julie Crenn

L’événement Liens Exposition photgraphique de Julie Crenn Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom