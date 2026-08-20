L’Igloo : audio théâtre en continu, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
jeudi 22 octobre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux
Informations pratiques
L’Igloo : audio théâtre en continu 22 – 24 octobre Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T12:00:00+02:00 – 2026-10-24T18:00:00+02:00
En libre accès du 22 au 24 octobre.
La bibliothèque de Caudéran accueille un dispositif d’immersion sonore, baptisé Igloo, conçu par la Compagnie Intérieur Nuit, et laissé en libre accès.
Dans son écrin noir, équipé de 4 à 6 chaises longues et d’un environnement sonore spatialisé en 6.1, l’Igloo veut ritualiser l’acte d’écoute dans un lieu calme, solitaire, confortable, sans images, hors du temps, hors du monde, et proposer des oeuvres sonores de qualité là où nous sommes.
Compagnie Intérieur Nuit
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://interieurnuit.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez frissonner à l’écoute de Lusus Naturae, de Margaret Atwood. Par la Compagnie Intérieur Nuit
Compagnie Intérieur Nuit
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