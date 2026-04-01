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Ligue des Champions Demi Finale Boyardville Saint-Georges-d’Oléron

Ligue des Champions Demi Finale Boyardville Saint-Georges-d’Oléron mardi 28 avril 2026.

Lieu : Boyardville

Adresse : 34 rue des Hippocampes

Ville : 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Georges-d’Oléron

Ligue des Champions Demi Finale

Boyardville 34 rue des Hippocampes Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 21:00:00
fin : 2026-04-29 23:00:00

Date(s) :
2026-04-28 2026-04-29 2026-05-05 2026-05-06

Ligue des Champions Retransmission en live sur grand écran
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Boyardville 34 rue des Hippocampes Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 62 88  contact@lechoppe-oleron.fr

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English :

Champions League Live coverage on the big screen

L’événement Ligue des Champions Demi Finale Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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