Ligue des Champions Demi Finale Boyardville Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Ligue des Champions Demi Finale

Boyardville 34 rue des Hippocampes Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 21:00:00

fin : 2026-04-29 23:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29 2026-05-05 2026-05-06

Ligue des Champions Retransmission en live sur grand écran

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Boyardville 34 rue des Hippocampes Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 62 88 contact@lechoppe-oleron.fr

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English :

Champions League Live coverage on the big screen

L’événement Ligue des Champions Demi Finale Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes