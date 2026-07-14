L’Île au Trésor Quai Bérengier de la Blache Crest

samedi 19 septembre 2026 · Quai Bérengier de la Blache · Crest

Informations pratiques

Crest

L’Île au Trésor

Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest Drôme

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:45:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Adaptation du chef d’oeuvre de Stevenson pour théâtre d’objets.

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Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 38 culture@mairie-crest.fr

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English :

An adaptation of Stevenson’s masterpiece for object theater.

L’événement L’Île au Trésor Crest a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme