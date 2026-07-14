AGENDA · Crest
L’Île au Trésor Quai Bérengier de la Blache Crest
samedi 19 septembre 2026 · Quai Bérengier de la Blache · Crest
Informations pratiques
Crest
L’Île au Trésor
Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest Drôme
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:45:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Adaptation du chef d’oeuvre de Stevenson pour théâtre d’objets.
.
Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 38 culture@mairie-crest.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An adaptation of Stevenson’s masterpiece for object theater.
L’événement L’Île au Trésor Crest a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Crest (Drôme)
- Fête nationale Repas républicain et Bal Crest 14 juillet 2026
- Atelier Origamis Aquatiques Crest 15 juillet 2026
- Marché Artisanal Estival à l’Usine Vivante L’Usine Vivante Crest 17 juillet 2026
- Marché Artisanal Estival L’Usine Vivante Crest 17 juillet 2026
- Fête de la Saint-Ferréol Crest 18 juillet 2026