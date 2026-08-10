L’ÎLE DES RÊVES PERDUS THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac
dimanche 6 décembre 2026 · THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC · Pibrac
Informations pratiques
Pibrac
L’ÎLE DES RÊVES PERDUS
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 15:00:00
fin : 2026-12-06 16:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Chloé, une jeune écolière, se retrouve plongée dans un monde onirique peuplé de drôles de créatures qui ont vu le jour sous l’effet de la pollution.
Sa Majesté Détritus, grand sage quelque peu farfelu, Amphiprion le poisson-clown star de l’île et le professeur Od’Source, un savant fou tout de bouteilles plastique vêtu.
Elle va prendre rapidement conscience de la gravité de la situation l’île court à sa perte sous le poids des déchets qui s’amoncellent.
Main dans la main avec ses trois compères, ils trouveront un plan pour sauver l’île.
Laissez-vous embarquer dans ce voyage initiatique à travers la problématique de la pollution avec cette comédie musicale drôle, onirique et ludique. 13 .
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11
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English :
Chloé, a young schoolgirl, finds herself plunged into a dreamlike world populated by strange creatures that were born as a result of pollution.
L’événement L’ÎLE DES RÊVES PERDUS Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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