LILIA BENCHABANE THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac
vendredi 19 mars 2027 · THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC · Pibrac
Informations pratiques
Pibrac
LILIA BENCHABANE
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-19 21:45:00
Date(s) :
2027-03-19
Attention Handicapée Méchante
Vous voyez ma main ? Eh ben, pas moi !
Lilia Benchabane, c’est la vision d’une fille, qui ne voit pas.
C’est le récit d’une vie qui ne ressemble à aucune autre.
C’est beaucoup d’autodérision et surtout un regard sans concession sur la société !
Pour plus d’équités plein tarif pour les handicapés. 20 .
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11
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English :
Warning: Disabled and Mean
L’événement LILIA BENCHABANE Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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