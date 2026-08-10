LILIA BENCHABANE THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac

Informations pratiques

Pibrac

LILIA BENCHABANE

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:30:00

fin : 2027-03-19 21:45:00

Date(s) :

2027-03-19

Attention Handicapée Méchante

Vous voyez ma main ? Eh ben, pas moi !

Lilia Benchabane, c’est la vision d’une fille, qui ne voit pas.

C’est le récit d’une vie qui ne ressemble à aucune autre.

C’est beaucoup d’autodérision et surtout un regard sans concession sur la société !

Pour plus d’équités plein tarif pour les handicapés. 20 .

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11

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English :

Warning: Disabled and Mean

L’événement LILIA BENCHABANE Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE