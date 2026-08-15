LILIA BENCHABANE SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LILIA BENCHABANE

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 17.8 – 17.8 – EUR

17.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20 21:45:00

Date(s) :

2026-11-20

C’est la vision d’une fille, qui ne voit pas.

C’est le récit d’une vie qui ne ressemble à aucune autre.

Dans ce seule-en-scène vif et grinçant, Lilia bouscule les codes avec audace et sensibilité. Malvoyante et atteinte d’albinisme, elle transforme son vécu en une source inépuisable d’inspiration où elle démonte joyeusement les clichés autour du handicap, des normes sociales et du regard des autres. En 2024, elle a été reconnue parmi les 30 femmes qui changent la société par le magazine ELLE et La Tribune, une distinction qui souligne son engagement et son impact dans le paysage culturel français.

Un spectacle coup de poing et coup de cœur, à la fois drôle, touchant et brillamment écrit. À voir pour rire, pour réfléchir… et peut-être pour voir autrement. 17.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com

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English :

This is the vision of a girl who cannot see.

This is the story of a life unlike any other.

L’événement LILIA BENCHABANE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE