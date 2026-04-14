Lille Games Music, Le Grand Sud, Lille

Lille Games Music Vendredi 19 juin, 20h00 Le Grand Sud Nord

Entrée libre sur réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Sur le même principe qu’un ciné-concert, découvrez Lille Music Games, un concert innovant mêlant la diffusion d’extraits de jeux vidéos, chœurs d’ados et d’adultes Aperto, Voc’àlille, Atout chœur, Wazemmes en choeur, Chanteurs solistes, et un ensemble de cuivres et de percussions issus de l’Orchestre d’Harmonie Robert Lannoy.

Ce projet est écrit et dirigé par Didier Decoster et encadré par Christian Bogaert et Laëtitia Dewilde.

Didier Decoester a obtenu ses prix au Conservatoire de Douai, en cor, formation musicale, musique de chambre, et les 2 premiers prix de la ville de Paris, en cor et quatuor de cors (musique de chambre), lorsqu’il était au conservatoire du 10ème arrondissement avec M. Gantiez André.

Après l’obtention à l’université de Lille 3 d’un master en histoire de la musique et le concours du Capes, il enseigne actuellement, et depuis 13 ans maintenant, à la cité scolaire de Gambetta Carnot d’Arras, en tant que professeur d’éducation musicale, et en parallèle,aux écoles de musique de Maroeuil et Neuville Saint Vaast, les cours de formation musicale et cor.

Directeur de l’harmonie de Maroeuil depuis une vingtaine d’années, il dirige durant une dizaine d’années l’ensemble de cuivres du Sivu Artois (communes de l’Arrageois), mais aussi pour des concerts communs, avec les ensembles de cuivres de Vendin le Vieil, de Saint-Laurent Blangy et du conservatoire de Lens. Et prochainement en 2027, pour le projet Games Music avec l’ensemble de cuivres du conservatoire d’Arras.

Depuis plus de 10 ans, il a réalisé de nombreux arrangements musicaux pour ce type de formation, souvent avec piano et chœur (et voix solistes parfois), ou pour orchestre d’harmonie. Le projet Games Music Lille est le dernier sur lequel il a travaillé, pendant plus de 3 ans.

INFORMATIONS

Vendredi 19 juin à 20h00

Le Grand Sud, 50 rue de l’Europe, Lille

️ Billetterie à venir

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

(Re)découvrez les musiques de vos jeux vidéos préférés !