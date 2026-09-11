« Lille-Naplouse, Paysage urbain-Patrimoine de demain », découverte de la Maison des territoires du Nord au CAUE, CAUE du Nord, Lille

Informations pratiques

« Lille-Naplouse, Paysage urbain-Patrimoine de demain », découverte de la Maison des territoires du Nord au CAUE Samedi 19 septembre, 14h30 CAUE du Nord Nord

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Au 98 rue des Stations, le CAUE du Nord dispose d’un lieu ouvert à tous dédié à la médiation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et des paysages : la Maison des territoires du Nord. Ce lieu de ressource, de sensibilisation et de formation sur la transformation du territoire s’appuie sur l’observation et sur le partage des connaissances.

Un atelier est proposé dans le cadre de la coopération Lille-Naplouse. Il invite à questionner les paysages urbains de chacune des villes jumelles à travers l’identification des marqueurs architecturaux, urbains, ou qui relèvent de la nature (végétation et eau).

Les visiteurs découvriront également le dispositif pédagogique à partir de l’observation du bâtiment, son histoire et son implantation dans le quartier et la ville.

A 14h30, sur inscription sur le site de la Ville de Lille.

CAUE du Nord 98 rue des Stations 59800 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0663020675 http://www.caue-nord.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/jepm2026 »}] Stationnement payant dans la rue

Métro Cormontaigne

Au 98 rue des Stations, le CAUE du Nord dispose d’un lieu ouvert à tous dédié à la médiation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et des paysages : la Maison des du…

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