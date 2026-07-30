L’ILLUMINÉ FESTIVAL Montpellier
vendredi 4 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
L’ILLUMINÉ FESTIVAL
5 Rue de Verdun Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-04
Le festival l’Illuminé revient pour sa 6ème édition, du 04 au 06 décembre 2026
Trois jours pour célébrer le cinéma d’animation
Le festival l’Illuminé revient pour sa 6ème édition, du 04 au 06 décembre 2026
Trois jours pour célébrer le cinéma d’animation
L’Illuminé investit plusieurs lieux de Montpellier pour proposer une programmation dédiée au cinéma d’animation sous toutes ses formes.
Projections, avant-premières, rencontres, ateliers et découvertes un festival ouvert à toutes et tous !
Plus d’infos à venir .
5 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : L’ILLUMINÉ FESTIVAL
The Illumin%E9 Festival returns for its 6%E8th edition, from December 4 to 6, 2026
Three days to celebrate animated film
L’événement L’ILLUMINÉ FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT MONTPELLIER
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