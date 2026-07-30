Informations pratiques

Montpellier

L’ILLUMINÉ FESTIVAL

5 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-04

Le festival l’Illuminé revient pour sa 6ème édition, du 04 au 06 décembre 2026

Trois jours pour célébrer le cinéma d’animation

Le festival l’Illuminé revient pour sa 6ème édition, du 04 au 06 décembre 2026

Trois jours pour célébrer le cinéma d’animation

L’Illuminé investit plusieurs lieux de Montpellier pour proposer une programmation dédiée au cinéma d’animation sous toutes ses formes.

Projections, avant-premières, rencontres, ateliers et découvertes un festival ouvert à toutes et tous !

Plus d’infos à venir .

5 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : L’ILLUMINÉ FESTIVAL

The Illumin%E9 Festival returns for its 6%E8th edition, from December 4 to 6, 2026

Three days to celebrate animated film

L’événement L’ILLUMINÉ FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT MONTPELLIER