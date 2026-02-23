L’illusion des apparence jusqu’ou l’art peut il aller? Atelier de sculptures Toros Romans-sur-Isère

L’illusion des apparence jusqu’ou l’art peut il aller? Atelier de sculptures Toros Romans-sur-Isère dimanche 13 septembre 2026.

L’illusion des apparence jusqu’ou l’art peut il aller?

Atelier de sculptures Toros 16 avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
participation libre

Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13 17:15:00

2026-09-13

 l’illusion des apparence jusqu’ou l’art peut il aller?
Atelier de sculptures Toros 16 avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 57 91 07  r.toros@wanadoo.fr

English :

the illusion of appearances: how far can art go?

