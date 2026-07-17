Lilly le musical, Casino Barrière de Lille, Lille

Informations pratiques

Lilly le musical Dimanche 11 octobre, 17h00 Casino Barrière de Lille Nord

Dès 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00

« Lilly Le Musical » est une comédie musicale familiale et féerique, une véritable aventure au cœur de l’univers du spectacle vivant. C’est un conte plein de magie, de musique et de surprises, pensé pour émerveiller aussi bien les enfants que les adultes, à travers des décors enchanteurs et des numéros artistiques forts.

Le spectacle est porté par Oscar Sisto, avec Ahcène de la Star Academy. Il est produit par Nicolas Garry avec Stradius Prod et co-produit et mis en scène par Mau, gérant et créateur du Studio On Air avec UMA Production. Il s’agit d’une création joyeuse, poétique et immersive, qui célèbre l’imaginaire et l’art vivant.

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.casinosbarriere.com/lille/spectacle/lilly-le-musical »}]

« Lilly Le Musical » est une comédie musicale familiale et féerique, une véritable aventure au cœur de l’univers du spectacle vivant.