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LILLY LE MUSICAL CASINO BARRIERE LILLE Lille

LILLY LE MUSICAL CASINO BARRIERE LILLE Lille

LILLY LE MUSICAL CASINO BARRIERE LILLE Lille dimanche 11 octobre 2026.

Lieu : CASINO BARRIERE LILLE

Adresse : 777. Pont de Flandres

Ville : 59777 Lille

Département : 59

Début : 2026-10-11

Fin : 2026-10-11

Heure de début : 17:00

LILLY LE MUSICAL Début : 2026-10-11 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CASINO BARRIERE LILLE 777. Pont de Flandres 59777 Lille 59

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