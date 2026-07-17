Lilly Le musical, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Lilly Le musical Dimanche 22 novembre, 16h00 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T16:00:00+01:00 – 2026-11-22T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T16:00:00+01:00 – 2026-11-22T19:00:00+01:00

Comédie musicale familiale, Lilly, le musical est une création originale portée par Oscar Sisto et Lou Deleuze, gagnante de l’Eurovision Junior 2025, dans le rôle de Lilly (partagé par Jenna Otmani), avec la participation d’Ahcène et de Najet.

Joyeux, poétique et immersif, ce spectacle célèbre la puissance de l’imaginaire et la magie du spectacle vivant. Véritable invitation au rêve, Lilly, le musical plonge petits et grands dans un univers féerique, mêlant musique, danse et émotions.

Pensé pour séduire un large public familial, le spectacle propose une aventure artistique riche en surprises, portée par des tableaux visuels et musicaux marquants.

Le spectacle est co-produit par Stradius Prod et UMA Production et mis en scène par Mau.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/lilly-le-musical/155636 »}]

Sur une idée originale de Nicolas Garry et Oscar Sisto