Lilly Wood and The Prick + 1ère partie Salle Polyvalente Laval

Informations pratiques

Laval

Lilly Wood and The Prick + 1ère partie

Salle Polyvalente Place de Hercé Laval Mayenne

Tarif : 28 – 28 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 19:30:00

fin : 2026-11-26 23:59:00

Date(s) :

2026-11-26

Depuis ses débuts en 2006, Lilly Wood and The Prick s’est imposé comme un nom phare de la scène pop française.

Révélé au grand public avec Prayer in C (certifié diamant, plus de 1 milliard de streams cumulés), le duo a tourné dans le monde entier, cumulant des centaines de concerts, de scènes australiennes aux festivals européens.

Swear, le nouveau single de Lilly Wood and The Prick, est annonciateur d’un prochain album, produit par Myd. Swear est un hymne à l’amitié, directe et sans fard.

Porté par une guitare rugueuse et un riff qui accroche dès la première mesure, le morceau retrouve cette énergie brute qui avait marqué les débuts du groupe. Le son est franc, taillé pour être joué fort, et l’amitié comme étendard. Un titre brut, sans filtre, qui renoue avec l’énergie des origines. .

Salle Polyvalente Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

Since her debut in 2006, Lilly Wood and The Prick has established herself as a leading figure in the French pop scene.

L’événement Lilly Wood and The Prick + 1ère partie Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME