Lilly Wood and the Prick Limoges
samedi 17 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Lilly Wood and the Prick
41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 21:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Depuis ses débuts en 2006, Lilly Wood and The Prick s’est imposé comme un nom phare de la scène pop française. Révélé au grand public avec Prayer in C (certifié diamant, plus de 1 milliard de streams cumulés), le duo a tourné dans le monde entier, cumulant des centaines de concerts, de scènes australiennes aux festivals européens.
Swear, le nouveau single de Lilly Wood and The Prick, est annonciateur d’un prochain album, produit par Myd. Swear est un hymne à l’amitié, directe et sans fard.
Porté par une guitare rugueuse et un riff qui accroche dès la première mesure, le morceau retrouve cette énergie brute qui avait marqué les débuts du groupe. Le son est franc, taillé pour être joué fort, et l’amitié comme étendard. Un titre brut, sans filtre, qui renoue avec l’énergie des origines. .
41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83
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English : Lilly Wood and the Prick
L’événement Lilly Wood and the Prick Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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