Amilly

L’îlot Familles

304 Rue de la Libération Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 09:00:00

fin : 2026-06-02 12:00:00

Date(s) :

2026-06-02

L’îlot Familles

Enfants accueillis 0 à 3 ans pour venir passer du temps accompagnés d’un adulte familier .

304 Rue de la Libération Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 75

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English :

Family Island

L’événement L’îlot Familles Amilly a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MONTARGIS