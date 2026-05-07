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L’îlot Familles Amilly

L’îlot Familles Amilly

L’îlot Familles Amilly mardi 2 juin 2026.

Adresse : 304 Rue de la Libération

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Amilly

L’îlot Familles

304 Rue de la Libération Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 09:00:00
fin : 2026-06-02 12:00:00

Date(s) :
2026-06-02

L’îlot Familles
Enfants accueillis 0 à 3 ans pour venir passer du temps accompagnés d’un adulte familier   .

304 Rue de la Libération Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 75 

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English :

Family Island

L’événement L’îlot Familles Amilly a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MONTARGIS

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