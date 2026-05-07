L’îlot Familles Amilly
L’îlot Familles Amilly mardi 2 juin 2026.
Amilly
L’îlot Familles
304 Rue de la Libération Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 09:00:00
fin : 2026-06-02 12:00:00
Date(s) :
2026-06-02
L’îlot Familles
Enfants accueillis 0 à 3 ans pour venir passer du temps accompagnés d’un adulte familier .
304 Rue de la Libération Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 75
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English :
Family Island
L’événement L’îlot Familles Amilly a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MONTARGIS
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