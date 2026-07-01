L’image au fil de l’histoire, atelier d’Alexandra De Lapierre Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton

Informations pratiques

Verneuil d’Avre et d’Iton

L’image au fil de l’histoire, atelier d’Alexandra De Lapierre

Verneuil-sur-Avre 70 place de la Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-22 2026-08-29

Cet été 2026, Alexandra de Lapierre, photographe plasticienne ouvre son atelier au public tous les samedis de de 9h à 12h. Entrée libre.

Découvrez ses œuvres au cœur de ce lieu d’exposition et d’échanges. Un travail protéiforme et surprenant, assemblage de photographies, de textes et de nature construit comme un journal intime, un herbier de l’existence.

Alexandra de Lapierre anime également, sur réservation, des ateliers de création plastique & photographique. Valorisez vos archives photographiques et fabriquez votre carnet d’artiste. Plongez dans un processus de création intime pour transformer vos images, vos mots et vos trouvailles en un objet unique.

Explorer vos archives Apprendre à choisir et éditer vos photos personnelles. Développer votre langage Trouver votre propre fil conducteur visuel. Jouer avec la matière Associer photographies, citations, éléments collectés. Raconter une histoire Concevoir une narration qui vous ressemble. Que vous souhaitiez créer un simple recueil d’images ou un journal intime complexe, l’accompagnement est personnalisé selon vos envies. Aucun pré-requis technique n’est nécessaire.

Venez comme vous êtes, seul ou en famille, avec vos images et votre sensibilité.

Atelier pratique de 3 heures, vous repartez avec vos créations. 4 personnes par atelier intergénérationnel. Places limitées pour garantir un accompagnement sur-mesure. Matériel fourni. .

Verneuil-sur-Avre 70 place de la Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 6 23 16 20 95 adelapbook@gmail.com

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English : L’image au fil de l’histoire, atelier d’Alexandra De Lapierre

L’événement L’image au fil de l’histoire, atelier d’Alexandra De Lapierre Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure