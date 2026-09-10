L’Immaculée Conception de Wimereux : objet d’une restauration qui s’achève, Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux, Wimereux

Informations pratiques

L’Immaculée Conception de Wimereux : objet d’une restauration qui s’achève 19 et 20 septembre Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’immaculée Conception de Wimereux : objet d’une restauration qui s’achève

L’église de Wimereux s’est érigée progressivement depuis 1866 dans les dunes d’un hameau inhabité. Cette église est devenue, grâce à l’avènement du chemin de fer et de l’attrait pour les bains de mer en cette seconde moitié du XIXe siècle, le centre emblématique d’une ville qui s’est construite progressivement autour d’elle pour devenir une commune à part entière bien plus tard en mai 1899. L’histoire de l’église et l’histoire de la Ville de Wimereux sont donc très étroitement liées.

Les JEP en cette église se déroulent donc naturellement avec la collaboration de 2 associations« les Amis de l’Eglise » (AEICW)et « Le Charme de Wimereux« . Le but de cette dernière est de mettre en valeur les belles villas et hôtels qui ont fait le charme de la station balnéaire depuis sa naissance, en passant par la Belle Epoque et jusqu’à nos jours. Et comme chaque année l’Harmonie Municipale de Wimereux fera résonner les voutes de cet édifice par des mélodies appropriées.

Cet édifice, siège d’événements personnels, familiaux, et historiques, et ayant traversé les 2 guerres mondiales, fut en passe d’être en péril en ce début de XXIe s, mais depuis 2013 des efforts conjugués et opiniâtres ont permis de le faire resurgir tel un Phoenix, pour pouvoir transmettre ce patrimoine précieux et vivant aux générations à venir.

L’église de l’Immaculée Conception de Wimereux ouvre exceptionnellement ses portes pour ces JEP entre deux phases de chantier de restauration (débutée en février 2019), avant la reprise de la phase de restauration intérieure dans les semaines suivantes (la restauration extérieure étant quasiment achevée), dans la perspective d’ouvrir ses portes définitivement au public pour février 2028 (selon les estimations de la Mairie, qui en est le Maître d’Ouvrage, car propriétaire de l’édifice).

Les « Amis de l’Eglise de Wimereux » (AEICW), et le « Charme de Wimereux » se partagent à la fois les lieux et les deux thèmes de cette 43e édition des JEP.

Les thèmes à l’honneur cette année sont :

« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »

et « Patrimoine de la photographie ».

L’AEICW exploite à cette occasion plutôt le 1er thème : les projecteurs sont portés :

d’une part sur l’état des lieux avant la restauration débutée en 2019 d’un patrimoine qui partait en péril,

d’autre part sur les différentes étapes de cette restauration (effectuées, en cours, et ultérieures),

(effectuées, en cours, et ultérieures), et enfin sur les réflexions pour l’avenir quant à l’usage de l’espace intérieur qui peut être à réinventer devant les réalités d’aujourd’hui et de demain : à la fois espace liturgique (cultuel) et espace culturel pouvant présenter un atout majeur d’expression artistique dans cette station balnéaire et touristique.

« Face à des défis tels que la numérisation croissante, l’accélération des mouvements de population, la crise climatique et les conflits de toutes sortes, une partie de notre patrimoine est menacée. Ce thème (« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ») choisi au niveau européen pour cette 43e édition met en évidence la manière dont nous hiérarchisons, protégeons le patrimoine culturel et le préservons pour les générations futures. » (Site du Ministère de la Culture)

Le « Charme de Wimereux » développe de son côté plutôt l’autre thème proposé pour ce JEP 2026 : le « Patrimoine de la photographie » au travers de belles photographies des différents éléments d’architecture civile qui font tout l’attrait et constituent l’écrin de cette charmante station balnéaire et touristique.

Programme des JEP 2026 à l’église de Wimereux :

Entrée Gratuite pour toutes les activités.

« Les Amis de l’Eglise » proposent :

visites guidées de l’église en cours de restauration : durée : 60 min max – plusieurs groupes avec différents horaires seront prévus selon la demande, durant les portes ouvertes de l’église le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 15h.

de l’église en cours de restauration : durée : 60 min max – plusieurs groupes avec différents horaires seront prévus selon la demande, durant les portes ouvertes de l’église le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 15h. exposition (samedi et dimanche) : Heurs et Malheurs de l’église de Wimereux : Les étapes de sa restauration / Les travaux achevés / La restauration intérieure en préparation pour un démarrage imminant / La restauration de la façade ouest (côté parvis) et du clocher.

(samedi et dimanche) : Les étapes de sa restauration / Les travaux achevés / La restauration intérieure en préparation pour un démarrage imminant / La restauration de la façade ouest (côté parvis) et du clocher. déambulation sur fond d’orgue sur l’orgue anglais Speechly & Ingram (1870) classé M.H. (samedi et dimanche)

(samedi et dimanche) « DE SAINT AUGUSTIN A TIBHIRINE » : rencontre/partage photographique avec Daniel Poissonnier (Photographe officiel du « Charme de Wimereux ») autour d’une projection commentée de photographies réalisées lors de son récent séjour en Algérie : il vous dévoilera un lien existant entre certaines villas de Wimereux et le Monastère de Tibhirine…

(Photographe officiel du « Charme de Wimereux ») autour d’une projection commentée de photographies réalisées lors de son récent séjour en Algérie : il vous dévoilera un lien existant entre certaines villas de Wimereux et le Monastère de Tibhirine… Concert par l’Harmonie Municipale(dimanche 20 septembre 16h)

« Le Charme de Wimereux » propose :

un parcours d’exploration des Villas de Wimereux dont le point de départ sera l’église de Wimereux : CIRCUIT SPECIAL JOURNEES DU PATRIMOINE (gratuit) : uniquement le Samedi 19 septembre, Départ toutes les 20 min, de 16h à 18h par groupes limités, accompagnés d’un guide, sur inscription à l’église de l’Immaculée Conception le jour même à partir de 14h dans le stand du charme de Wimereux à l’intérieur de l’église.

: uniquement le Samedi 19 septembre, Départ toutes les 20 min, de 16h à 18h par groupes limités, accompagnés d’un guide, sur inscription à l’église de l’Immaculée Conception le jour même à partir de 14h dans le stand du charme de Wimereux à l’intérieur de l’église. Présentation et vente des livres décrivant les belles villas balnéaires et des hôtels de Wimereux qui ont fait son charme depuis la Belle Epoque.

qui ont fait son charme depuis la Belle Epoque. Exposition photo « Villas et Hôtels contribuant au charme de Wimereux » : de magnifiques clichés mettant en valeur les plus beaux aspects du patrimoine architectural de Wimereux

Quelques mots sur : L’Harmonie Municipale de Wimereux

Fondé en 1907, l’Orchestre d’Harmonie Municipale de Wimereux, compte actuellement une trentaine de musiciens amateurs. Actuellement, il est sous la présidence et la direction de Jean-François AUBEL.

La vie de l’orchestre est rythmée par plusieurs concerts dans l’année sur le Boulonnais mais aussi à l’extérieur. Il est en effet appelé à se produire lors des échanges culturels de jumelages à Herne-bay en Angleterre et Schmallenberg en Allemagne. L’orchestre participe également aux cérémonies commémoratives et aux événements de la vie locale.

Aujourd’hui le répertoire évolue, dans le but de s’ouvrir à un nouveau public et d’enrichir la diversité de son répertoire musical.

http://harmoniedewimereux.free.fr/

Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux Quai Théophile Dobelle, 62930 Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 99 85 85 https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ https://www.facebook.com/assoAEICW/ [{« link »: « https://sauvonsleglisedewimereux.fr/events/journees-du-patrimoine-2026/ »}, {« link »: « http://lecharmedewimereux.fr/ »}, {« link »: « http://harmoniedewimereux.free.fr/ »}] De style « XIIIe siècle », sur des plans d’Alphonse Bouloch. l’église est édifiée le 17 novembre 1866, à l’initiative de l’abbé Lebègue, curé de Wimille, avant la création de la commune de Wimereux, dans les dunes désertes d’où émergeront des « chalets » (villas) avec l’arrivée du train et l’attrait des bains de mer. La population de la ville s’accroît à la Belle Époque, et nécessite un agrandissement de l’église en 1904 avec prolongement de la nef et ajout des chapelles latérales.

Lors de la Libération en septembre 1944, le clocher et la nef sont endommagés par des tirs d’obus. Couverture et maçonnerie sont refaites en 1953-54. L’aménagement intérieur est modernisé entre 1958 et 1968 par le curé, le R.P. Henry Delpierre.

Du mobilier d’avant-guerre demeurent la splendide voûte en berceau ogival lambrissé peinte en 1886 par l’abbé Hoffmann et en 1939 pour l’extension de 1904, l’orgue de facture anglaise de 1870 classé Monument Historique en 1987 et restauré en 1998, des statues (Notre-Dame de Boulogne et le calvaire), les stalles de 1906 et les lambris du chœur de 1938.

A partir de 1958 s’ajoutent : les vitraux de Henry Lhotellier et Maurice Rocher, des sculptures de Jean Lambert-Rucki, Nicole Hémard et Claude Gruer. Station de bus face à l’église, Parking de la Mairie face à l’église, accès possible aux personnes à mobilité réduite (rampe pour fauteuils roulants)

L’immaculée Conception de Wimereux : objet d’une restauration qui s’achève

©AEICW (conception avec l’IA)