Limoges en 87 minutes, Quartier de la cathédrale, Limoges
samedi 17 octobre 2026 · Quartier de la cathédrale · Limoges
Informations pratiques
Limoges en 87 minutes Samedi 17 octobre, 14h30 Quartier de la cathédrale Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:57:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:57:00+02:00
RAPIDE ET EFFICACE
C’est la visite incontournable entre les deux cœurs historiques pour découvrir la ville depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Quartier de la cathédrale Place Saint-Etienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Découvrez les principaux quartiers historiques de Limoges au cours de cette visite. #Villedartetdhistoire
© Ville de Limoges
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