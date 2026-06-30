Limoges Music Vibes Awa Ly Patinoire Olympique municipale de Limoge Limoges

Informations pratiques

Limoges

Limoges Music Vibes Awa Ly

Patinoire Olympique municipale de Limoge Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 19:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Chanteuse folk-soul à la voix captivante, Awa Ly aborde dans son dernier album Essence and Elements, un véritable voyage introspectif et méditatif porté par une fusion de genres musicaux et entre autres notre lien profond avec l’héritage spirituel et humain qui nous constitue… L’importance de partir à la découverte de nos racines intérieures. Cet album a été bâti autour des quatre éléments, Terre, Eau, Air et Feu, né sur l’île d’Alicudi, dans l’archipel des Eoliennes, où elle aime se ressourcer loin du tumulte du monde. Celle qui pratique la musique de l’âme, transforme les émotions en sons avec une dimension spirituelle et universelle, une émotion rare en clôture de cette 3e édition du festival.

Concert gratuit proposé dans le cadre de Limoges Music Vibes 2026, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé d’arriver 45 minutes avant le début du spectacle. .

Patinoire Olympique municipale de Limoge Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Limoges Music Vibes Awa Ly

L’événement Limoges Music Vibes Awa Ly Limoges a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Limoges Métropole