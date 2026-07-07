Limoges Music Vibes Baskerville & Le Quatuor NIL CCM Jean-Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Limoges Music Vibes Baskerville & Le Quatuor NIL

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Artiste pluridisciplinaire talentueux, comme on les aime, Philippe Lars avance dans une sérénité qui lui est propre. Dans ce nouveau projet, Baskerville, Lise Etcheverry et Philippe Lars, associe son ADN pop et poétique à la virtuosité classique d’un ensemble à cordes, le quatuor Nil. On retrouve bien sûr leurs textes, les guitares et le piano, leur monde entre nature et bitume, peuplé de clairs-obscurs et de sensualité, visitant le sentiment amoureux, l’adolescence, la mélancolie, l’amitié… la vie. Complexité dans la sérénité mais liberté absolument !

Concert gratuit proposé dans le cadre de Limoges Music Vibes 2026, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé d’arriver 45 minutes avant le début du spectacle. .

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Limoges Music Vibes Baskerville & Le Quatuor NIL

L’événement Limoges Music Vibes Baskerville & Le Quatuor NIL Limoges a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Limoges Métropole